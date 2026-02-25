https://1prime.ru/20260225/stavki-867811723.html
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
2026-02-25T13:00+0300
финансы
бизнес
недвижимость
домклик
сбербанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка. "С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п.: на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы)", - говорится в сообщении. Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторички, от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки), говорится там. Также Сбербанк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.
