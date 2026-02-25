Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/stavki-867811723.html
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке - 25.02.2026, ПРАЙМ
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T13:00+0300
2026-02-25T15:52+0300
финансы
бизнес
недвижимость
домклик
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852576_0:92:3314:1956_1920x0_80_0_0_991087b63c8845e3d40b23af9134eca8.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка. "С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п.: на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы)", - говорится в сообщении. Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторички, от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки), говорится там. Также Сбербанк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.
https://1prime.ru/20260202/sberbank-867114793.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852576_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fc34b087622e9d4d4424f6b88c91e904.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, недвижимость, домклик, сбербанк
Финансы, Бизнес, Недвижимость, Домклик, Сбербанк
13:00 25.02.2026 (обновлено: 15:52 25.02.2026)
 
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Здание Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка.
"С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п.: на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1-30%, а также дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы)", - говорится в сообщении.
Минимальные ставки на "Домклик" составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторички, от 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки), говорится там.
Также Сбербанк снижает минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза
2 февраля, 11:54
 
ФинансыБизнесНедвижимостьДомкликСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала