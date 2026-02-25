Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/strany-867791600.html
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года - 25.02.2026, ПРАЙМ
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года
Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, больше всего ограничений по-прежнему приходится на США, Канаду и... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T01:16+0300
2026-02-25T01:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
швейцария
ес
транснефть
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867791600.jpg?1771971365
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, больше всего ограничений по-прежнему приходится на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным независимого аналитического портала Castellum. По состоянию на 24 февраля 2026 года, другие страны ввели против РФ более 31 500 неторговых санкций (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5% пришлись на санкции, введенные с конца февраля 2022 года. Самое большое количество ограничений приходится на США - 23,5% от всех введенных странами мер, или 7411. Их число стало чуть меньше, так как Штаты 18 декабря 2025 года исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3980) и Швейцария с долей в 12,2% (3851). Четвертое место сохранил за собой ЕС: вместе с учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3212 ограничений (10,2%). За ним идут Норвегия - 2838 ограничений (9%), поднявшаяся на шестое место за счет новых ограничений Великобритания - 2537 (8,1%), Исландия - 2482 (7,9%) и Новая Зеландия с 2032 санкциями (6,4%). В десятку также вошли Австралия, которая ввела около 1694 ограничений (5,4%), и Япония с 1441 ограничением (4,6%). Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", Ступинская металлургическая компания, приборостроительный завод "Ротор" и завод СПГ "Криогаз-Высоцк". Также 20 февраля о новых антироссийских санкциях объявила Новая Зеландия: она снизила потолок цен на нефть российского происхождения до 44,1 доллара с 47,6 доллара, а еще были введены ограничения против 23 физлиц, 13 юрлиц и 100 кораблей.
сша
канада
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада, швейцария, ес, транснефть, газпром
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, Транснефть, Газпром
01:16 25.02.2026
 
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года

Castellum: число санкций против России превысило 31,5 тысячи

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, больше всего ограничений по-прежнему приходится на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным независимого аналитического портала Castellum.
По состоянию на 24 февраля 2026 года, другие страны ввели против РФ более 31 500 неторговых санкций (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5% пришлись на санкции, введенные с конца февраля 2022 года.
Самое большое количество ограничений приходится на США - 23,5% от всех введенных странами мер, или 7411. Их число стало чуть меньше, так как Штаты 18 декабря 2025 года исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3980) и Швейцария с долей в 12,2% (3851).
Четвертое место сохранил за собой ЕС: вместе с учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3212 ограничений (10,2%). За ним идут Норвегия - 2838 ограничений (9%), поднявшаяся на шестое место за счет новых ограничений Великобритания - 2537 (8,1%), Исландия - 2482 (7,9%) и Новая Зеландия с 2032 санкциями (6,4%).
В десятку также вошли Австралия, которая ввела около 1694 ограничений (5,4%), и Япония с 1441 ограничением (4,6%).
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", Ступинская металлургическая компания, приборостроительный завод "Ротор" и завод СПГ "Криогаз-Высоцк".
Также 20 февраля о новых антироссийских санкциях объявила Новая Зеландия: она снизила потолок цен на нефть российского происхождения до 44,1 доллара с 47,6 доллара, а еще были введены ограничения против 23 физлиц, 13 юрлиц и 100 кораблей.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДАШВЕЙЦАРИЯЕСТранснефтьГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала