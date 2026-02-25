https://1prime.ru/20260225/strany-867791600.html
Названы страны, вводившие санкции против России с 2014 года
экономика
мировая экономика
сша
канада
швейцария
ес
транснефть
газпром
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество санкций, введенных против России начиная с 2014 года, превысило 31,5 тысячи, больше всего ограничений по-прежнему приходится на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным независимого аналитического портала Castellum.
По состоянию на 24 февраля 2026 года, другие страны ввели против РФ более 31 500 неторговых санкций (не считая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них почти 92,5% пришлись на санкции, введенные с конца февраля 2022 года.
Самое большое количество ограничений приходится на США - 23,5% от всех введенных странами мер, или 7411. Их число стало чуть меньше, так как Штаты 18 декабря 2025 года исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3980) и Швейцария с долей в 12,2% (3851).
Четвертое место сохранил за собой ЕС: вместе с учетом 19-го пакета, объединение ввело против России 3212 ограничений (10,2%). За ним идут Норвегия - 2838 ограничений (9%), поднявшаяся на шестое место за счет новых ограничений Великобритания - 2537 (8,1%), Исландия - 2482 (7,9%) и Новая Зеландия с 2032 санкциями (6,4%).
В десятку также вошли Австралия, которая ввела около 1694 ограничений (5,4%), и Япония с 1441 ограничением (4,6%).
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", Ступинская металлургическая компания, приборостроительный завод "Ротор" и завод СПГ "Криогаз-Высоцк".
Также 20 февраля о новых антироссийских санкциях объявила Новая Зеландия: она снизила потолок цен на нефть российского происхождения до 44,1 доллара с 47,6 доллара, а еще были введены ограничения против 23 физлиц, 13 юрлиц и 100 кораблей.
