В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - 25.02.2026
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
2026-02-25T11:13+0300
2026-02-25T11:13+0300
общество
россия
москва
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, скоро они поступят на регистрацию, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
москва
2026
общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
11:13 25.02.2026
 
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, скоро они поступят на регистрацию, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
 
