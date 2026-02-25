https://1prime.ru/20260225/test-867801362.html

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

25.02.2026

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, скоро они поступят на регистрацию, сообщила первый заместитель руководителя Федерального... | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, скоро они поступят на регистрацию, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.

