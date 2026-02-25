https://1prime.ru/20260225/test-867801433.html

В России начали разработку тест-систем саркопении

В России начали разработку тест-систем саркопении - 25.02.2026, ПРАЙМ

В России начали разработку тест-систем саркопении

Тест-системы саркопении начали разрабатывать в РФ, в ближайшие годы они будут готовы, сообщила первый заместитель руководителя Федерального... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T11:17+0300

2026-02-25T11:17+0300

2026-02-25T11:17+0300

технологии

финансы

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867801433.jpg?1772007438

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Тест-системы саркопении начали разрабатывать в РФ, в ближайшие годы они будут готовы, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Следующая - это, конечно, саркопения. Сегодня как раз Центр мозга и нейропатологии занимается разработкой этих тест-систем... Тест-системы, к сожалению, по саркопении только начали разрабатываться, но это в ближайшие годы (будут готовы - ред.)", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Она уточнила, что саркопения - это прогрессивное уменьшение массы и функций скелетных мышц, к 2045 году на 70% возрастет эта патология. Один из основных ее факторов - старение, поэтому очень важно как можно раньше узнать о ее рисках. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.

https://1prime.ru/20260225/vaktsina-867801094.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия, москва, рф