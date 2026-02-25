https://1prime.ru/20260225/tret-867794358.html
Почти треть россиян заберут сбережения при падении ставки, показал опрос
Почти треть россиян заберут сбережения при падении ставки, показал опрос - 25.02.2026, ПРАЙМ
Почти треть россиян заберут сбережения при падении ставки, показал опрос
Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T05:17+0300
2026-02-25T05:17+0300
2026-02-25T06:34+0300
банки
финансы
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867794358.jpg?1771990442
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%, сообщается в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "По данным наших опросов, 29% россиян допускают, что могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться. В настоящее время средняя доходность рублевых вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%... Еще 23% готовы искать альтернативные инструменты при снижении ставок до 8–9%", - отмечает генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко. При этом, по его словам, важно понимать, что фактическое поведение вкладчиков традиционно более консервативно. Финансовые решения зависят не только от номинальной ставки, но и от инфляции, доверия к банковской системе, макроэкономической стабильности и наличия понятных альтернативных инвестиционных инструментов. "Исторически даже при заметном снижении ставок россияне чаще перераспределяют средства между разными сроками вкладов, чем массово выводят их из банковского сектора", - пояснил Бурденко. Значимая доля россиян (34%) вовсе не планируют менять стратегию даже при дальнейшем снижении доходности. Около трети опрошенных прямо заявили, что оставят деньги на депозитах. "Это отражает устойчивую консервативную модель финансового поведения: приоритетом остается сохранность капитала, а не максимизация дохода", - отметил Бурденко. Для большинства вклад остается самым понятным и психологически комфортным инструментом, особенно на фоне волатильности фондового рынка и ограниченного инвестиционного опыта. "По мере ожидаемого снижения ключевой ставки, которая, по нашим и сторонним оценкам, к концу 2026 года может опуститься до 12–13%, привлекательность депозитов будет постепенно снижаться. В этих условиях вклады будут все больше восприниматься не как источник высокой доходности, а как базовый инструмент сохранения капитала и управления ликвидностью", - заключил гендиректор финансового маркетплейса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
Почти треть россиян заберут сбережения при падении ставки, показал опрос
РИА Новости: почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%, сообщается в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
"По данным наших опросов, 29% россиян допускают, что могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться. В настоящее время средняя доходность рублевых вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%... Еще 23% готовы искать альтернативные инструменты при снижении ставок до 8–9%", - отмечает генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко.
При этом, по его словам, важно понимать, что фактическое поведение вкладчиков традиционно более консервативно. Финансовые решения зависят не только от номинальной ставки, но и от инфляции, доверия к банковской системе, макроэкономической стабильности и наличия понятных альтернативных инвестиционных инструментов.
"Исторически даже при заметном снижении ставок россияне чаще перераспределяют средства между разными сроками вкладов, чем массово выводят их из банковского сектора", - пояснил Бурденко.
Значимая доля россиян (34%) вовсе не планируют менять стратегию даже при дальнейшем снижении доходности. Около трети опрошенных прямо заявили, что оставят деньги на депозитах.
"Это отражает устойчивую консервативную модель финансового поведения: приоритетом остается сохранность капитала, а не максимизация дохода", - отметил Бурденко. Для большинства вклад остается самым понятным и психологически комфортным инструментом, особенно на фоне волатильности фондового рынка и ограниченного инвестиционного опыта.
"По мере ожидаемого снижения ключевой ставки, которая, по нашим и сторонним оценкам, к концу 2026 года может опуститься до 12–13%, привлекательность депозитов будет постепенно снижаться. В этих условиях вклады будут все больше восприниматься не как источник высокой доходности, а как базовый инструмент сохранения капитала и управления ликвидностью", - заключил гендиректор финансового маркетплейса.