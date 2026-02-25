Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе - 25.02.2026
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе - 25.02.2026, ПРАЙМ
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе
Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T05:29+0300
2026-02-25T06:33+0300
общество
бизнес
россия
тында
амурская область
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867794500.jpg?1771990399
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – ПРАЙМ. Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли автомобиль BMW, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. "В октябре 2025 года Диванов на своем BMW 530 i, без номеров, устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной в Тынде. К задним колесам машины были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель. Оказалось, что Диванов таким образом хотел поздравить друга, у которого на свадьбе проходило "гендер-пати" — вечеринка, где будущие родители узнают пол ребенка. Синий дым должен был символизировать рождение мальчика", - говорится в сообщении. Действия амурчанина могли вызвать ДТП, поскольку маневры он совершал в течение пяти минут на дороге общего пользования, что заблокировало движение других автомобилей, отметила судья. Амурчанин признал вину, сотрудничал со следствием, суд также учёл беременность его супруги, а также что он впервые привлечен к уголовной ответственности и помогал участникам СВО. "Мировой судья признала Диванова виновным в совершении преступления и назначила ему наказание — штраф 150 тысяч рублей. Автомобиль BMW 530i, использованный в преступлении, конфискован в пользу государства", - добавили в суде.
тында
амурская область
общество , бизнес, россия, тында, амурская область, bmw x5
Общество , Бизнес, РОССИЯ, Тында, Амурская область, BMW X5
05:29 25.02.2026 (обновлено: 06:33 25.02.2026)
 
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе

Гендер-пати в Тынде Амурской области закончилось изъятием BMW и штрафом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – ПРАЙМ. Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли автомобиль BMW, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
"В октябре 2025 года Диванов на своем BMW 530 i, без номеров, устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной в Тынде. К задним колесам машины были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель. Оказалось, что Диванов таким образом хотел поздравить друга, у которого на свадьбе проходило "гендер-пати" — вечеринка, где будущие родители узнают пол ребенка. Синий дым должен был символизировать рождение мальчика", - говорится в сообщении.
Действия амурчанина могли вызвать ДТП, поскольку маневры он совершал в течение пяти минут на дороге общего пользования, что заблокировало движение других автомобилей, отметила судья.
Амурчанин признал вину, сотрудничал со следствием, суд также учёл беременность его супруги, а также что он впервые привлечен к уголовной ответственности и помогал участникам СВО.
"Мировой судья признала Диванова виновным в совершении преступления и назначила ему наказание — штраф 150 тысяч рублей. Автомобиль BMW 530i, использованный в преступлении, конфискован в пользу государства", - добавили в суде.
 
