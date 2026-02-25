https://1prime.ru/20260225/tynda-867794500.html
Жителя Тынды оштрафовали за опасный дрифт с дымовыми шашками на свадьбе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – ПРАЙМ. Жителя Тынды в Амурской области осудили за опасный дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и изъяли автомобиль BMW, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. "В октябре 2025 года Диванов на своем BMW 530 i, без номеров, устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной в Тынде. К задним колесам машины были прикреплены две дымовые шашки, которые активировал его приятель. Оказалось, что Диванов таким образом хотел поздравить друга, у которого на свадьбе проходило "гендер-пати" — вечеринка, где будущие родители узнают пол ребенка. Синий дым должен был символизировать рождение мальчика", - говорится в сообщении. Действия амурчанина могли вызвать ДТП, поскольку маневры он совершал в течение пяти минут на дороге общего пользования, что заблокировало движение других автомобилей, отметила судья. Амурчанин признал вину, сотрудничал со следствием, суд также учёл беременность его супруги, а также что он впервые привлечен к уголовной ответственности и помогал участникам СВО. "Мировой судья признала Диванова виновным в совершении преступления и назначила ему наказание — штраф 150 тысяч рублей. Автомобиль BMW 530i, использованный в преступлении, конфискован в пользу государства", - добавили в суде.
