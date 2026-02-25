https://1prime.ru/20260225/uitkoff-867790955.html
Уиткофф и зять Зеленского намерены встретиться в Женеве
Уиткофф и зять Зеленского намерены встретиться в Женеве
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг... Я говорил с Рустемом (Умеровым - ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у (Владимира - ред.) Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал "Новости. LIVE".
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
