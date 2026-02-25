https://1prime.ru/20260225/ukraina-867793991.html
СМИ: коалиция желающих хочет отправить войска на Украину
СМИ: коалиция желающих хочет отправить войска на Украину - 25.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: коалиция желающих хочет отправить войска на Украину
Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T05:02+0300
2026-02-25T05:02+0300
2026-02-25T05:02+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
париж
москва
владимир путин
сергей рябков
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867793991.jpg?1771984947
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения президента России Владимира Путина, что может сорвать задумку Лондона и Парижа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой коалиции желающих..
"Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента", - говорится в материале издания.
По мнению инсайдеров в сфере обороны и дипломатии, это значит, что англо-французский план по якобы поддержанию перемирия может быть сорван, стоит Кремлю только захотеть. Как заявил газете один из высокопоставленных дипломатических источников, представители стран-участниц коалиции говорили, что отправят войска на Украину только если Москва на это согласится.
"Если Россия скажет "мы на это не согласны" и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода... Так что от согласия России здесь зависит колоссально много", - отметил собеседник Telegraph.
По мнению другого диписточника, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров. В свою очередь, источник в европейской сфере обороны назвал планы по размещению миротворцев на Украине "довольно гипотетическими".
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
украина
париж
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, париж, москва, владимир путин, сергей рябков, мид рф, мид, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Париж, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД, НАТО
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения президента России Владимира Путина, что может сорвать задумку Лондона и Парижа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой коалиции желающих..
"Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента", - говорится в материале издания.
По мнению инсайдеров в сфере обороны и дипломатии, это значит, что англо-французский план по якобы поддержанию перемирия может быть сорван, стоит Кремлю только захотеть. Как заявил газете один из высокопоставленных дипломатических источников, представители стран-участниц коалиции говорили, что отправят войска на Украину только если Москва на это согласится.
"Если Россия скажет "мы на это не согласны" и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода... Так что от согласия России здесь зависит колоссально много", - отметил собеседник Telegraph.
По мнению другого диписточника, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров. В свою очередь, источник в европейской сфере обороны назвал планы по размещению миротворцев на Украине "довольно гипотетическими".
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.