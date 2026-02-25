Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины - 25.02.2026, ПРАЙМ
На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Риторика европейских представителей по вопросу конфликта на Украине выдает их как проигравших, заявил депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Риторика европейских представителей по вопросу конфликта на Украине выдает их как проигравших, заявил депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. "Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей", — сказал он. Политик также подчеркнул, что последняя резолюция Европарламента в отношении ситуации на Украине наполнена "абсурдными противоречиями". Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих консультаций обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". Как отметили в Кремле, США пришли к выводу, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Для Москвы важно, чтобы ВСУ покинули Донбасс. В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что эти переговоры были трудными, но конструктивными. Он добавил, что новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время. Как сообщил источник ПРАЙМ, представители стран не подписали никаких документов. Пока не определены конкретные место и время для новых контактов, но диалог будет продолжаться.
На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

Шуленбург: риторика лидеров ЕС по Украине выдает в них проигравшую сторону

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Риторика европейских представителей по вопросу конфликта на Украине выдает их как проигравших, заявил депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
"Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей", — сказал он.
Политик также подчеркнул, что последняя резолюция Европарламента в отношении ситуации на Украине наполнена "абсурдными противоречиями".

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих консультаций обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США пришли к выводу, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Для Москвы важно, чтобы ВСУ покинули Донбасс.
В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что эти переговоры были трудными, но конструктивными. Он добавил, что новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время.
Как сообщил источник ПРАЙМ, представители стран не подписали никаких документов. Пока не определены конкретные место и время для новых контактов, но диалог будет продолжаться.
 
