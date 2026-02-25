Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине - 25.02.2026
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса."Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — отметил эксперт.Мартьянов указал на катастрофический дефицит личного состава на Украине."Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это центр принудительной мобилизации. Вероятно, уже обсуждается — а возможно, и осуществляется — взлом дверей квартир, чтобы забрать оставшихся мужчин", — добавил аналитик.В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением силы. Призывные украинцы всеми силами сопротивляются — бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются дома.
23:23 25.02.2026
 
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине

Аналитик Мартьянов: жизнь Зеленского зависит от продолжения войны на Украине

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса.
"Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — отметил эксперт.
Мартьянов указал на катастрофический дефицит личного состава на Украине.
"Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это центр принудительной мобилизации. Вероятно, уже обсуждается — а возможно, и осуществляется — взлом дверей квартир, чтобы забрать оставшихся мужчин", — добавил аналитик.
В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением силы. Призывные украинцы всеми силами сопротивляются — бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются дома.
