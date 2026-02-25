https://1prime.ru/20260225/ukraina-867825416.html
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине
Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:23+0300
2026-02-25T23:23+0300
2026-02-25T23:23+0300
мировая экономика
украина
запад
киев
общество
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса."Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — отметил эксперт.Мартьянов указал на катастрофический дефицит личного состава на Украине."Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это центр принудительной мобилизации. Вероятно, уже обсуждается — а возможно, и осуществляется — взлом дверей квартир, чтобы забрать оставшихся мужчин", — добавил аналитик.В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением силы. Призывные украинцы всеми силами сопротивляются — бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются дома.
https://1prime.ru/20260225/aktivy-867824931.html
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867825239.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, запад, киев, общество , владимир зеленский, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Общество , Владимир Зеленский, ВСУ
"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине
Аналитик Мартьянов: жизнь Зеленского зависит от продолжения войны на Украине