"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине

"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине - 25.02.2026, ПРАЙМ

"Устранят свои". В США раскрыли судьбу Зеленского из-за ситуации на Украине

Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей...

2026-02-25T23:23+0300

2026-02-25T23:23+0300

2026-02-25T23:23+0300

мировая экономика

украина

запад

киев

общество

владимир зеленский

всу

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Судьба Владимира Зеленского и его ближайшего окружения напрямую связана с продолжением конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса."Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — отметил эксперт.Мартьянов указал на катастрофический дефицит личного состава на Украине."Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это центр принудительной мобилизации. Вероятно, уже обсуждается — а возможно, и осуществляется — взлом дверей квартир, чтобы забрать оставшихся мужчин", — добавил аналитик.В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением силы. Призывные украинцы всеми силами сопротивляются — бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются дома.

2026

