Минздрав планирует создать вакцину против рака поджелудочной железы - 25.02.2026
Минздрав планирует создать вакцину против рака поджелудочной железы
2026-02-25T10:36+0300
здоровье
общество
россия
москва
минздрав
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Вакцину для терапии рака поджелудочной железы планируют создать в России, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. "Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка... мы планируем поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся", - сказал Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий. Ранее он сообщал, что следующей отечественной онковакциной станет препарат для лечения мелкоклеточного рака легкого. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
здоровье, общество, россия, москва, минздрав
Здоровье, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Минздрав
10:36 25.02.2026
 
Минздрав планирует создать вакцину против рака поджелудочной железы

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Вакцину для терапии рака поджелудочной железы планируют создать в России, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка... мы планируем поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснутся", - сказал Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий.
Ранее он сообщал, что следующей отечественной онковакциной станет препарат для лечения мелкоклеточного рака легкого.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Чаты
Заголовок открываемого материала