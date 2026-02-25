https://1prime.ru/20260225/vaktsina-867801094.html

Три пептидные вакцины от колоректального рака готовы, сообщили в ФМБА

Три пептидные вакцины от колоректального рака готовы, сообщили в ФМБА

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Три пептидные вакцины от колоректального рака готовы, их будут вводить пациентам, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Наш город Одинцово, где находятся национально-научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить ... К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.

