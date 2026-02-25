https://1prime.ru/20260225/volodin-867807926.html

Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, заявил Володин

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "Давайте поприветствуем Бориса Юрьевича Ковальчука, председателя Счётной палаты Российской Федерации. Он также здесь присутствует и готовится к отчёту, который состоится в середине марта",- сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.

