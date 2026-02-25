Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, заявил Володин - 25.02.2026
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, заявил Володин
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "Давайте поприветствуем Бориса Юрьевича Ковальчука, председателя Счётной палаты Российской Федерации. Он также здесь присутствует и готовится к отчёту, который состоится в середине марта",- сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
14:05 25.02.2026
 
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, заявил Володин

Володин: отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Давайте поприветствуем Бориса Юрьевича Ковальчука, председателя Счётной палаты Российской Федерации. Он также здесь присутствует и готовится к отчёту, который состоится в середине марта",- сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
