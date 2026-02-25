https://1prime.ru/20260225/volodin-867811340.html

Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума считает правильным, чтобы правительство взяло под контроль вопросы, связанные с тарифообразованием, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого. И считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим пошла не туда", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.

