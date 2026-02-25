https://1prime.ru/20260225/volodin-867814211.html

25.02.2026

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "За прошлый год, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), в области сельского хозяйства принято 26 законов", - сказал Володин. Он отметил, что СССР много достиг, но не мог решить одно - накормить людей, "в итоге страны не стало". В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. Отчет представляет Мишустин. В ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы председатель правительства РФ сообщил, что объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны.

