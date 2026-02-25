Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:04+0300
2026-02-25T17:04+0300
сельское хозяйство
россия
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "За прошлый год, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), в области сельского хозяйства принято 26 законов", - сказал Володин. Он отметил, что СССР много достиг, но не мог решить одно - накормить людей, "в итоге страны не стало". В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. Отчет представляет Мишустин. В ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы председатель правительства РФ сообщил, что объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны.
рф
сельское хозяйство, россия, рф, вячеслав володин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
17:04 25.02.2026
 
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году

Володин: Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"За прошлый год, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), в области сельского хозяйства принято 26 законов", - сказал Володин.
Он отметил, что СССР много достиг, но не мог решить одно - накормить людей, "в итоге страны не стало".
В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. Отчет представляет Мишустин. В ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы председатель правительства РФ сообщил, что объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Сельское хозяйствоРОССИЯРФВячеслав ВолодинГосдума
 
 
