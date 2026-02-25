https://1prime.ru/20260225/volodin-867814211.html
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:04+0300
2026-02-25T17:04+0300
2026-02-25T17:04+0300
сельское хозяйство
россия
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "За прошлый год, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), в области сельского хозяйства принято 26 законов", - сказал Володин. Он отметил, что СССР много достиг, но не мог решить одно - накормить людей, "в итоге страны не стало". В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. Отчет представляет Мишустин. В ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы председатель правительства РФ сообщил, что объем сбора зерна в России в 2025 году составил 142 миллиона тонн, это третий результат за всю историю страны.
https://1prime.ru/20260217/volodin-867574274.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_9b9e4d474ff40c96be7ef42e85c266ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, вячеслав володин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
Володин: Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году