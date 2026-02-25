https://1prime.ru/20260225/volodin-867814786.html

Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства и ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за те подходы в развитие отрасли строительства, которые были внедрены в работу и дали результат. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.

