https://1prime.ru/20260225/volodin-867814786.html
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году
Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:08+0300
2026-02-25T17:08+0300
2026-02-25T17:08+0300
россия
недвижимость
рф
вячеслав володин
марат хуснуллин
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства и ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за те подходы в развитие отрасли строительства, которые были внедрены в работу и дали результат. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
https://1prime.ru/20260225/volodin-867814211.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недвижимость, рф, вячеслав володин, марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Вячеслав Володин, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Госдума
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году
Володин: Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году