Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/volodin-867814786.html
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году
Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:08+0300
2026-02-25T17:08+0300
россия
недвижимость
рф
вячеслав володин
марат хуснуллин
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства и ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за те подходы в развитие отрасли строительства, которые были внедрены в работу и дали результат. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
https://1prime.ru/20260225/volodin-867814211.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, рф, вячеслав володин, марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Вячеслав Володин, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Госдума
17:08 25.02.2026
 
Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году

Володин: Госдума приняла 22 закона в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства и ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за те подходы в развитие отрасли строительства, которые были внедрены в работу и дали результат.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Госдума приняла 26 законов в области сельского хозяйства в 2025 году
17:04
 
РОССИЯНедвижимостьРФВячеслав ВолодинМарат ХуснуллинМихаил МишустинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала