ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей
25.02.2026
ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей
ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из... | 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из презентации банка. Роста корпоративного кредитного портфеля ВТБ ожидает на 10%, а снижение розничного кредитного портфеля - более чем на 5%, сообщается в презентации. Также согласно презентации ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец года в пределах 5-6%, рост ВВП за год - около 1%. Среднюю ключевую ставку Центробанка он ожидает на уровне 14%, а на конец года - на уровне 12%. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в прошлом году снизилась на 9%, до 502,1 миллиарда рублей, при прогнозе в 500 миллиардов.
