ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей - 25.02.2026, ПРАЙМ
ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей
ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей - 25.02.2026, ПРАЙМ
ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей
ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:06+0300
2026-02-25T17:06+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из презентации банка. Роста корпоративного кредитного портфеля ВТБ ожидает на 10%, а снижение розничного кредитного портфеля - более чем на 5%, сообщается в презентации. Также согласно презентации ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец года в пределах 5-6%, рост ВВП за год - около 1%. Среднюю ключевую ставку Центробанка он ожидает на уровне 14%, а на конец года - на уровне 12%. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в прошлом году снизилась на 9%, до 502,1 миллиарда рублей, при прогнозе в 500 миллиардов.
2026
ВТБ
17:06 25.02.2026
 
ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей

ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из презентации банка.
Роста корпоративного кредитного портфеля ВТБ ожидает на 10%, а снижение розничного кредитного портфеля - более чем на 5%, сообщается в презентации.
Также согласно презентации ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец года в пределах 5-6%, рост ВВП за год - около 1%. Среднюю ключевую ставку Центробанка он ожидает на уровне 14%, а на конец года - на уровне 12%.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в прошлом году снизилась на 9%, до 502,1 миллиарда рублей, при прогнозе в 500 миллиардов.
Логотип ВТБ
ВТБ снизил стоимость кредитов наличными
13 февраля, 13:53
 
ВТБ
 
 
