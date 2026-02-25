https://1prime.ru/20260225/vtb-867814537.html

ВТБ прогнозирует рост чистой прибыли в диапазоне 600-650 миллиардов рублей

2026-02-25T17:06+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ по итогам текущего года прогнозирует рост чистой прибыли в диапазон 600-650 миллиардов рублей, а рентабельность капитала - в диапазоне 21-23%, следует из презентации банка. Роста корпоративного кредитного портфеля ВТБ ожидает на 10%, а снижение розничного кредитного портфеля - более чем на 5%, сообщается в презентации. Также согласно презентации ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец года в пределах 5-6%, рост ВВП за год - около 1%. Среднюю ключевую ставку Центробанка он ожидает на уровне 14%, а на конец года - на уровне 12%. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в прошлом году снизилась на 9%, до 502,1 миллиарда рублей, при прогнозе в 500 миллиардов.

2026

