Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату
Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:43+0300
2026-02-25T17:43+0300
2026-02-25T17:43+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Начиная с этого года вводится семейная налоговая выплата, изменения в законодательстве, которые мы принимали в прошлые годы, ее получат 4,2 миллиона семей", - сказала Голикова журналистам.
