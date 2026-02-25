https://1prime.ru/20260225/vyplata-867816540.html

Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату

рф

татьяна голикова

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Начиная с этого года вводится семейная налоговая выплата, изменения в законодательстве, которые мы принимали в прошлые годы, ее получат 4,2 миллиона семей", - сказала Голикова журналистам.

