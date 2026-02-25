Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату - 25.02.2026
Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату
Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату - 25.02.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату
Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Начиная с этого года вводится семейная налоговая выплата, изменения в законодательстве, которые мы принимали в прошлые годы, ее получат 4,2 миллиона семей", - сказала Голикова журналистам.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/12/842431242_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_027914d6cfd7d655c2c935ecc71e283c.jpg
рф, татьяна голикова
РФ, Татьяна Голикова
17:43 25.02.2026
 
Голикова рассказала, сколько семей получат налоговую выплату

Голикова: семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Начиная с этого года вводится семейная налоговая выплата, изменения в законодательстве, которые мы принимали в прошлые годы, ее получат 4,2 миллиона семей", - сказала Голикова журналистам.
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году
