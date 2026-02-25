https://1prime.ru/20260225/yuan-867818027.html
Юань ощутимо растет относительно рубля на Мосбирже
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду уверенно растет после заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова по теме бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.03 мск рос на 19 копеек (+1,8%), до 11,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,06-11,25 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,05 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,849 против 6,87 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с дисконтом в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,12 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в середине укороченной рабочей недели уверенно растет и обновляет максимум с 6 февраля в районе 11,25 рубля. "Ослаблению рубля способствует заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения – планируется ее активнее понижать. Решение будет принято достаточно быстро, и это снизит давление на валютный рынок, отметил он", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Это означает, что Минфин будет меньше продавать валюты на рынке из ФНБ в рамках бюджетного правила, а возможно и перейдет к ее покупкам, что уменьшит поддержку, а может и надавить на курс рубля. По мнению министра, это позволит сохранить средства ФНБ и "меньше оказывать давление на валютный рынок" (имеется в виду давление на курсы инвалют). Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +10,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +10,6% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. Прогнозы В последнюю неделю зимы рубль может еще получать поддержку из-за временного концентрированного роста предложения валюты, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Предложение иностранной валюты может вырасти из-за подготовки компаний к налоговому периоду февраля. Курс доллара будет находиться в диапазоне 75,0-77,5 рубля", - оценивает она. Однако после заявлений Силуанова появились весомые причины для возвращения курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, юань уже на этой неделе направится к следующей цели восстановления в виде полуторамесячной вершины 11,34 рубля", - добавляет он.
