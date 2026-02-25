Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже - 25.02.2026
Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже
Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже
22:24 25.02.2026
 
Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже

Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже после сигналов о корректировке бюджетного правила

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в середине недели уверенно вырос после заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова по теме бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 24 копейки и составил 11,29 рубля. Курсовой коридор составил 11,06-11,32 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,89 рубля.
Рубль под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в середине укороченной рабочей недели ощутимо вырос и обновил максимум с 12 января.
"Движение курса, не характерное для периода фискальных платежей, может быть связано с заявлением главы Минфина Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены на нефть. Кроме того, на фоне последней статистики формируются ожидания дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ, что также может играть против нацвалюты РФ", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.38 мск повышалась на 0,5%, до 70,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,7 пункта.
Прогнозы
Снижение цены отсечения по бюджетному правилу приведет к уменьшению продаж валюты со стороны ЦБ РФ, что и отыгрывал рынок, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В этих условиях курс в четверг может предпринимать попытки к окончательному закреплению выше 11,2 рубля за юань", - добавляет он.
В то же время, как говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций", есть факторы в поддержку рубля. "Это и пока продолжающиеся продажи валюты по бюджетному правилу, и рост сырьевых цен, и геополитические надежды. Краткосрочные ожидания по курсу юаня - 11-11,3 рубля, доллара - 76-77 рублей", - отмечает эксперт.
ЭкономикаРынокРФСШААнтон СилуановМинфин"БКС Мир инвестиций"
 
 
