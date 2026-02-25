https://1prime.ru/20260225/yuan-867822828.html

Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже

Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже - 25.02.2026, ПРАЙМ

Юань сильно вырос к рублю на Мосбирже

Курс китайской валюты по отношению к рублю в середине недели уверенно вырос после заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова по теме бюджетного правила,... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T22:24+0300

2026-02-25T22:24+0300

2026-02-25T22:24+0300

экономика

рынок

рф

сша

антон силуанов

минфин

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в середине недели уверенно вырос после заявлений главы Минфина РФ Антона Силуанова по теме бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 24 копейки и составил 11,29 рубля. Курсовой коридор составил 11,06-11,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,89 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в середине укороченной рабочей недели ощутимо вырос и обновил максимум с 12 января. "Движение курса, не характерное для периода фискальных платежей, может быть связано с заявлением главы Минфина Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены на нефть. Кроме того, на фоне последней статистики формируются ожидания дальнейшего секвестра ключевой ставки ЦБ, что также может играть против нацвалюты РФ", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.38 мск повышалась на 0,5%, до 70,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,7 пункта. Прогнозы Снижение цены отсечения по бюджетному правилу приведет к уменьшению продаж валюты со стороны ЦБ РФ, что и отыгрывал рынок, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В этих условиях курс в четверг может предпринимать попытки к окончательному закреплению выше 11,2 рубля за юань", - добавляет он. В то же время, как говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций", есть факторы в поддержку рубля. "Это и пока продолжающиеся продажи валюты по бюджетному правилу, и рост сырьевых цен, и геополитические надежды. Краткосрочные ожидания по курсу юаня - 11-11,3 рубля, доллара - 76-77 рублей", - отмечает эксперт.

https://1prime.ru/20260225/evropa-867821335.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, антон силуанов, минфин, "бкс мир инвестиций"