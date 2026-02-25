Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Все поставленные президентом России задачи будут выполнены, заявил Мишустин
россия
рф
михаил мишустин
госдума
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все поставленные президентом РФ задачи будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Уверен, что совместными усилиями, сплотившись и сохраняя единство, мы выполним все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал премьер.
рф
россия, рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
15:30 25.02.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все поставленные президентом РФ задачи будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Уверен, что совместными усилиями, сплотившись и сохраняя единство, мы выполним все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал премьер.
Мишустин призвал изменить структуру внешней торговли
15:25
 
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
 
 
