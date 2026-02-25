https://1prime.ru/20260225/zadachi-867811203.html
Все поставленные президентом России задачи будут выполнены, заявил Мишустин
2026-02-25T15:30+0300
2026-02-25T15:30+0300
2026-02-25T15:30+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867805180_0:41:2914:1680_1920x0_80_0_0_eed70a81b42aa16fc9978af128b70513.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Все поставленные президентом РФ задачи будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Уверен, что совместными усилиями, сплотившись и сохраняя единство, мы выполним все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал премьер.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867805180_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_8483c86796e2a237b176363c6bfb67ff.jpg
