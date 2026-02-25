Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Планы Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются манипуляцией, Лондон и Париж заигрывают этой темой с киевским режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
общество , лондон, париж, мария захарова
Общество , ЛОНДОН, Париж, Мария Захарова
08:31 25.02.2026
 
Лондон и Париж манипулируют темой ядерного оружия, заявила Захарова

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Планы Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются манипуляцией, Лондон и Париж заигрывают этой темой с киевским режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО
Вчера, 08:45
 
