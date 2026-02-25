https://1prime.ru/20260225/zakharova-867797692.html
Лондон и Париж манипулируют темой ядерного оружия, заявила Захарова
2026-02-25T08:31+0300
общество
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Планы Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются манипуляцией, Лондон и Париж заигрывают этой темой с киевским режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
