https://1prime.ru/20260225/zakharova-867798751.html
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке - 25.02.2026, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T09:09+0300
2026-02-25T09:09+0300
2026-02-25T09:09+0300
общество
мировая экономика
япония
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что подавляющее большинство людей, которые следят за историей с обезьянкой, даже не замечают, что их страны собирают огромные денежные суммы на то, чтобы "превращать детей в таких вот обезьянок Пантей". Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях. Панти родился 26 июля, но из-за того, что его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.
https://1prime.ru/20260225/zakharova-867797692.html
япония
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, япония, киев
Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Киев
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Захарова прокомментировала ситуацию с обезьянкой в зоопарке Японии
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также отметила, что подавляющее большинство людей, которые следят за историей с обезьянкой, даже не замечают, что их страны собирают огромные денежные суммы на то, чтобы "превращать детей в таких вот обезьянок Пантей".
Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии
, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях. Панти родился 26 июля, но из-за того, что его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.
Лондон и Париж манипулируют темой ядерного оружия, заявила Захарова