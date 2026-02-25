Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова пошутила о том, чего не хватает Киеву для членства в ЕС - 25.02.2026, ПРАЙМ
09:36 25.02.2026
 
Захарова пошутила о том, чего не хватает Киеву для членства в ЕС

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, - так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, если Украина и получит ядерное оружие, то утратит какие-либо границы страха перед законом.
"Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут не просить и требовать, а просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери есовских институций и включать обратный отсчет", - полагает Захарова.
Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который "сожрет их первыми".
"Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил", - заключила Захарова.
