"Сокрушительный удар". В США оценили результаты атаки России на Запад - 25.02.2026
"Сокрушительный удар". В США оценили результаты атаки России на Запад
"Сокрушительный удар". В США оценили результаты атаки России на Запад - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Сокрушительный удар". В США оценили результаты атаки России на Запад
Россия нанесла удар по гегемонии Запада, когда начала противодействовать агрессии Соединенных Штатов и Европы, спровоцировавшим украинский конфликт, такое... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T01:35+0300
2026-02-25T01:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия нанесла удар по гегемонии Запада, когда начала противодействовать агрессии Соединенных Штатов и Европы, спровоцировавшим украинский конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Когда Россия продемонстрировала способность выдержать то, что США и Европа считали разрушительным ударом — после 2014 года и затем снова в 2022-м — и устояла, показав, что западное могущество оказалось слабее ожидаемого, это стало для западных политиков стимулом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из главных виновников в этой истории — заявил в интервью, не мог позволить Украине подписать мирное соглашение с Россией весной 2022 года, поскольку угрожало бы западной гегемонии", — заявил он.По оценке профессора, враждебность политиков Запада к России объясняется их маниакальным стремлением к мировому господству."Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не намерены утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Это стало причиной затяжного противостояния Германии, Франции и Великобритании с Россией".В декабре глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде заявил, что Европа всеми силами пытается воспрепятствовать дипломатическому урегулированию на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия до последнего украинца.
01:35 25.02.2026 (обновлено: 01:36 25.02.2026)
 
"Сокрушительный удар". В США оценили результаты атаки России на Запад

Профессор Сакс: начав спецоперацию, Россия нанесла удар по гегемонии Запада

© РИА Новости . Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Минобороны России
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия нанесла удар по гегемонии Запада, когда начала противодействовать агрессии Соединенных Штатов и Европы, спровоцировавшим украинский конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Когда Россия продемонстрировала способность выдержать то, что США и Европа считали разрушительным ударом — после 2014 года и затем снова в 2022-м — и устояла, показав, что западное могущество оказалось слабее ожидаемого, это стало для западных политиков стимулом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из главных виновников в этой истории — заявил в интервью, не мог позволить Украине подписать мирное соглашение с Россией весной 2022 года, поскольку угрожало бы западной гегемонии", — заявил он.
По оценке профессора, враждебность политиков Запада к России объясняется их маниакальным стремлением к мировому господству.
"Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не намерены утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Это стало причиной затяжного противостояния Германии, Франции и Великобритании с Россией".
В декабре глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде заявил, что Европа всеми силами пытается воспрепятствовать дипломатическому урегулированию на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия до последнего украинца.
"Просто ужасно." На Западе раскрыли план действий на случай краха Украины
Вчера, 07:07
Вчера, 07:07
 
