МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия нанесла удар по гегемонии Запада, когда начала противодействовать агрессии Соединенных Штатов и Европы, спровоцировавшим украинский конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Когда Россия продемонстрировала способность выдержать то, что США и Европа считали разрушительным ударом — после 2014 года и затем снова в 2022-м — и устояла, показав, что западное могущество оказалось слабее ожидаемого, это стало для западных политиков стимулом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из главных виновников в этой истории — заявил в интервью, не мог позволить Украине подписать мирное соглашение с Россией весной 2022 года, поскольку угрожало бы западной гегемонии", — заявил он.По оценке профессора, враждебность политиков Запада к России объясняется их маниакальным стремлением к мировому господству."Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не намерены утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Это стало причиной затяжного противостояния Германии, Франции и Великобритании с Россией".В декабре глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде заявил, что Европа всеми силами пытается воспрепятствовать дипломатическому урегулированию на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия до последнего украинца.

