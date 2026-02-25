"Уничтожить ЕС". Заявление главы ЕК об Украине поразило Запад
Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в тирании из-за Украины
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в сети Х выступил с призывом к стране выйти из Европейского Союза и ликвидировать его после заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро.
"Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: "Если вы против — заткнитесь, это все равно произойдет!" — возмутился он.
"Это и есть тирания! Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее", — призвал Филиппо.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и предоставление кредита ЕС на 90 миллиардов евро Украине. Причиной стала приостановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина снова без объяснения причин изменила срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, перенесла их на вторник. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что киевский режим заблокировал подачу топлива по надуманным политическим причинам, так как технических оснований для этого нет.
Газета Politico сообщила, что ЕС ищет способ обойти Венгрию в вопросе предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро, поскольку без внешней поддержки Киев может остаться без денег уже в марте.