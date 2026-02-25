https://1prime.ru/20260225/zelenskij-867791938.html

Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США

Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США - 25.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США

Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней". | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T01:55+0300

2026-02-25T01:55+0300

2026-02-25T01:55+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

сша

женева

владимир зеленский

стив уиткофф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867791938.jpg?1771973714

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней". "У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней", - заявил Зеленский, его слова приводит телеканал ТСН. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.

украина

сша

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, сша, женева, владимир зеленский, стив уиткофф, владимир путин