Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней". | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней".
"У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней", - заявил Зеленский, его слова приводит телеканал ТСН.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Зеленский: встреча России, Украины и США возможна в течение недели или десяти дней
