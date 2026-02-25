https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867823725.html

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал демонстрировать вызывающее поведение в отношении западных союзников из-за их намерений заменить его, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать (его со счетов. — Прим. ред.). И он, собственно говоря, этого не скрывает. <…> Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам", — написал политик. Так Азаров прокомментировал недавнее интервью главы киевского режима. Зеленский среди прочего признался, что лидеры ЕС и США требуют провести президентские выборы на Украине, чтобы заменить его.Президент Соединенных Штатов еще в декабре 2025 года говорил о необходимости проведения выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и подчеркивая, что его рейтинг снизился до четырех процентов. После заявлений американского президента Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что готов провести выборы. Однако он потребовал от США и европейских союзников гарантии "обеспечения безопасности" их проведения. Как в Кремле отмечали, пока преждевременно обсуждать слухи о возможных президентских выборах на Украине. В настоящее время происходит обмен сообщениями через прессу со ссылкой на различные источники.

