Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867823725.html
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Владимир Зеленский начал демонстрировать вызывающее поведение в отношении западных союзников из-за их намерений заменить его, сообщил бывший премьер-министр... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:02+0300
2026-02-25T23:02+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
владимир зеленский
николай азаров
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал демонстрировать вызывающее поведение в отношении западных союзников из-за их намерений заменить его, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать (его со счетов. — Прим. ред.). И он, собственно говоря, этого не скрывает. &lt;…&gt; Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам", — написал политик. Так Азаров прокомментировал недавнее интервью главы киевского режима. Зеленский среди прочего признался, что лидеры ЕС и США требуют провести президентские выборы на Украине, чтобы заменить его.Президент Соединенных Штатов еще в декабре 2025 года говорил о необходимости проведения выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и подчеркивая, что его рейтинг снизился до четырех процентов. После заявлений американского президента Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что готов провести выборы. Однако он потребовал от США и европейских союзников гарантии "обеспечения безопасности" их проведения. Как в Кремле отмечали, пока преждевременно обсуждать слухи о возможных президентских выборах на Украине. В настоящее время происходит обмен сообщениями через прессу со ссылкой на различные источники.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, николай азаров, ес
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Николай Азаров, ЕС
23:02 25.02.2026
 
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины

Азаров: Зеленский хамит западным лидерам из-за их планов заменить его

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал демонстрировать вызывающее поведение в отношении западных союзников из-за их намерений заменить его, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать (его со счетов. — Прим. ред.). И он, собственно говоря, этого не скрывает. <…> Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам", — написал политик.
Так Азаров прокомментировал недавнее интервью главы киевского режима. Зеленский среди прочего признался, что лидеры ЕС и США требуют провести президентские выборы на Украине, чтобы заменить его.
Президент Соединенных Штатов еще в декабре 2025 года говорил о необходимости проведения выборов на Украине, называя Зеленского "диктатором без выборов" и подчеркивая, что его рейтинг снизился до четырех процентов.
После заявлений американского президента Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что готов провести выборы. Однако он потребовал от США и европейских союзников гарантии "обеспечения безопасности" их проведения.
Как в Кремле отмечали, пока преждевременно обсуждать слухи о возможных президентских выборах на Украине. В настоящее время происходит обмен сообщениями через прессу со ссылкой на различные источники.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийНиколай АзаровЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала