На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому - 25.02.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
Украинское общество находится на грани кризиса из-за продолжающихся боевых действий, сообщает Responsible Statecraft. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украинское общество находится на грани кризиса из-за продолжающихся боевых действий, сообщает Responsible Statecraft. "Конфликт на Украине перевалил за четырехлетнюю отметку, и Киев оказался в безвыходном положении. Что делать дальше — продолжать сражаться или признать поражение? Владимир Зеленский пообещал, что при необходимости его соотечественники будут сражаться дальше. Но как долго Украина сможет продолжать в том же духе?", — задался вопросом автор публикации. Также подчеркивается, что в стране царят мрачные настроения: население подавлено, на грани кризиса и "отчаянно жаждет развязки". "Арифметика конфликта проста. Население России в четыре раза больше, чем Украины. А российская экономика в десять раз больше. Таким образом, в долгосрочной перспективе шансы складываются в пользу Москвы", — резюмируется в статье. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что провалы на фронте должны побудить Киев сесть за стол переговоров. Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские силы несут потери и стремительно теряют боеспособность. Президент Владимир Путин ранее в интервью India Today заявил, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ самостоятельно покинут их и прекратят боевые действия.
