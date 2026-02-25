Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:23+0300
2026-02-25T23:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно. "Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и Зеленский про это говорит", — отметил он. Кроме того, Соскин высказал мнение, что европейские страны уже готовятся к вооруженному противостоянию с Россией на территории Украины. "Фактически они готовы воевать. &lt;…&gt; Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдет в Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведет войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, еще Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия", — утверждает Соскин.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих консультаций обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".Как отметили в Кремле, США пришли к выводу, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Для Москвы важно, чтобы ВСУ покинули Донбасс.В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что эти переговоры были трудными, но конструктивными. Он добавил, что новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время.Как сообщил источник ПРАЙМ, представители стран не подписали никаких документов. Пока не определены конкретные место и время для новых контактов, но диалог будет продолжаться.
23:23 25.02.2026
 
"Мира не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского

Соскин: мирного соглашения между Россией и Украиной не будет

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно.
"Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и Зеленский про это говорит", — отметил он.
Кроме того, Соскин высказал мнение, что европейские страны уже готовятся к вооруженному противостоянию с Россией на территории Украины.
"Фактически они готовы воевать. <…> Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдет в Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведет войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, еще Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия", — утверждает Соскин.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих консультаций обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По результатам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США пришли к выводу, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Для Москвы важно, чтобы ВСУ покинули Донбасс.
В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что эти переговоры были трудными, но конструктивными. Он добавил, что новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время.
Как сообщил источник ПРАЙМ, представители стран не подписали никаких документов. Пока не определены конкретные место и время для новых контактов, но диалог будет продолжаться.
 
