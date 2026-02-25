https://1prime.ru/20260225/znak-867821916.html

Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России

Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России

Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T21:24+0300

2026-02-25T21:24+0300

2026-02-25T21:24+0300

бизнес

россия

рф

роспатент

christian dior

l'oreal

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867821781_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_19e02a18b71ea8986fcd4152f6fa5c65.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. Так, Christian Dior зарегистрировал два товарных знака в РФ для продажи мебели, одежды, спортивного оборудования и кожаных изделий. Также два товарных знака зарегистрировала Celine - теперь компания сможет распространять в России парфюмерию, бижутерию, солнечные очки и иные товары. Помимо этого, Роспатент принял решение о регистрации парижского бренда Kenzo. Под своим товарным знаком он сможет продавать в РФ косметические средства по уходу за кожей, а также аксессуары и текстильные товары. Удалось зарегистрировать товарный знак и бренду Vivienne Sabo для продажи уходовых средств для кожи: гелей, лосьонов, кремов. Сразу пять товарных знаков зарегистрировала L'oreal: под брендами Hypnose, Alien, Мэйбеллин, Guy LaRoche и Atelier Cologne компания сможет продавать в России парфюмерию, средства для ухода за волосами, ароматические масла, различные лосьоны и другую косметику.

https://1prime.ru/20260225/google-867797115.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, роспатент, christian dior, l'oreal