Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/znak-867821916.html
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T21:24+0300
2026-02-25T21:24+0300
бизнес
россия
рф
роспатент
christian dior
l'oreal
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867821781_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_19e02a18b71ea8986fcd4152f6fa5c65.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. Так, Christian Dior зарегистрировал два товарных знака в РФ для продажи мебели, одежды, спортивного оборудования и кожаных изделий. Также два товарных знака зарегистрировала Celine - теперь компания сможет распространять в России парфюмерию, бижутерию, солнечные очки и иные товары. Помимо этого, Роспатент принял решение о регистрации парижского бренда Kenzo. Под своим товарным знаком он сможет продавать в РФ косметические средства по уходу за кожей, а также аксессуары и текстильные товары. Удалось зарегистрировать товарный знак и бренду Vivienne Sabo для продажи уходовых средств для кожи: гелей, лосьонов, кремов. Сразу пять товарных знаков зарегистрировала L'oreal: под брендами Hypnose, Alien, Мэйбеллин, Guy LaRoche и Atelier Cologne компания сможет продавать в России парфюмерию, средства для ухода за волосами, ароматические масла, различные лосьоны и другую косметику.
https://1prime.ru/20260225/google-867797115.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867821781_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4f372757cf542e2bb38721cfda06e263.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, роспатент, christian dior, l'oreal
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роспатент, Christian Dior, L'Oreal
21:24 25.02.2026
 
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России

Модные дома, включая Dior и Celine, зарегистрировали товарные знаки в РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка
Выставка - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Выставка. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента.
Так, Christian Dior зарегистрировал два товарных знака в РФ для продажи мебели, одежды, спортивного оборудования и кожаных изделий. Также два товарных знака зарегистрировала Celine - теперь компания сможет распространять в России парфюмерию, бижутерию, солнечные очки и иные товары.
Помимо этого, Роспатент принял решение о регистрации парижского бренда Kenzo. Под своим товарным знаком он сможет продавать в РФ косметические средства по уходу за кожей, а также аксессуары и текстильные товары.
Удалось зарегистрировать товарный знак и бренду Vivienne Sabo для продажи уходовых средств для кожи: гелей, лосьонов, кремов.
Сразу пять товарных знаков зарегистрировала L'oreal: под брендами Hypnose, Alien, Мэйбеллин, Guy LaRoche и Atelier Cologne компания сможет продавать в России парфюмерию, средства для ухода за волосами, ароматические масла, различные лосьоны и другую косметику.
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России
07:48
 
БизнесРОССИЯРФРоспатентChristian DiorL'Oreal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала