https://1prime.ru/20260225/znak-867821916.html
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T21:24+0300
2026-02-25T21:24+0300
2026-02-25T21:24+0300
бизнес
россия
рф
роспатент
christian dior
l'oreal
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867821781_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_19e02a18b71ea8986fcd4152f6fa5c65.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Крупнейшие в мире модные дома, включая Celine и Kenzo, зарегистрировали товарные знаки в России, выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. Так, Christian Dior зарегистрировал два товарных знака в РФ для продажи мебели, одежды, спортивного оборудования и кожаных изделий. Также два товарных знака зарегистрировала Celine - теперь компания сможет распространять в России парфюмерию, бижутерию, солнечные очки и иные товары. Помимо этого, Роспатент принял решение о регистрации парижского бренда Kenzo. Под своим товарным знаком он сможет продавать в РФ косметические средства по уходу за кожей, а также аксессуары и текстильные товары. Удалось зарегистрировать товарный знак и бренду Vivienne Sabo для продажи уходовых средств для кожи: гелей, лосьонов, кремов. Сразу пять товарных знаков зарегистрировала L'oreal: под брендами Hypnose, Alien, Мэйбеллин, Guy LaRoche и Atelier Cologne компания сможет продавать в России парфюмерию, средства для ухода за волосами, ароматические масла, различные лосьоны и другую косметику.
https://1prime.ru/20260225/google-867797115.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867821781_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4f372757cf542e2bb38721cfda06e263.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, роспатент, christian dior, l'oreal
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роспатент, Christian Dior, L'Oreal
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
Модные дома, включая Dior и Celine, зарегистрировали товарные знаки в РФ