Золото дорожает из-за неопределенности в международной торговле

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается в связи со спросом на надежные активы в условиях неопределенности вокруг международной торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 32,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, - до 5 208,41 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,2% - до 90,31 доллара за унцию. Показатель находится выше отметки в 90 долларов впервые с 4 февраля. В условиях неопределенности вокруг международной торговли спрос на надежные активы, в том числе золото, как правило, растет. "Возвращение китайского рынка, вместе с выросшей неопределенностью в США (относительно торговой политики страны - ред.), сохраняет привлекательность золота и, в определенной степени, серебра", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda). Верховный суд США на прошлой неделе признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.

