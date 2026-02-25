Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/zoloto-867818945.html
Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию
Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию
Индия за прошлый год почти в 150 раз нарастила импорт золота из России, в результате чего он впервые с 2021 года превысил 50 миллионов долларов, следует из... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:54+0300
2026-02-25T18:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6b3014371e7392ffe2e942cf0145bc3.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Индия за прошлый год почти в 150 раз нарастила импорт золота из России, в результате чего он впервые с 2021 года превысил 50 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Так, по итогам всего 2025 года стоимость закупок золота Индией у России составила 50,8 миллиона долларов, увеличившись за год в 149,3 раза. Таким образом, импорт оказался на максимумах с 2021 года, когда он составлял 323,7 миллиона долларов. В 2022-2023 годах поставок не было, в 2024 году они составили лишь 336 тысяч долларов. В декабре индийцы приобрели золота у россиян примерно на 540 тысяч долларов после паузы в ноябре. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре годом ранее. Среди поставщиков золота в Индию Россия по итогам прошлого года оказалась в третьей десятке. В топ-5 расположились ОАЭ (16,5 миллиарда долларов), Швейцария (14,25 миллиарда), Перу (5,81 миллиарда), Гана (4,49 миллиарда) и Гонконг (2,78 миллиарда).
https://1prime.ru/20260223/zoloto-867735258.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17b44a238597105f00fc4b85bc91fe3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
18:54 25.02.2026
 
Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию

Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию в 150 раз

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Индия за прошлый год почти в 150 раз нарастила импорт золота из России, в результате чего он впервые с 2021 года превысил 50 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
Так, по итогам всего 2025 года стоимость закупок золота Индией у России составила 50,8 миллиона долларов, увеличившись за год в 149,3 раза.
Таким образом, импорт оказался на максимумах с 2021 года, когда он составлял 323,7 миллиона долларов. В 2022-2023 годах поставок не было, в 2024 году они составили лишь 336 тысяч долларов.
В декабре индийцы приобрели золота у россиян примерно на 540 тысяч долларов после паузы в ноябре. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре годом ранее.
Среди поставщиков золота в Индию Россия по итогам прошлого года оказалась в третьей десятке. В топ-5 расположились ОАЭ (16,5 миллиарда долларов), Швейцария (14,25 миллиарда), Перу (5,81 миллиарда), Гана (4,49 миллиарда) и Гонконг (2,78 миллиарда).
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Эксперт рассказала, в каких госнаградах используется редчайшая проба золота
23 февраля, 09:20
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала