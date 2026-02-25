https://1prime.ru/20260225/zoloto-867818945.html

Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию

Россия в 2025 году нарастила поставки золота в Индию

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Индия за прошлый год почти в 150 раз нарастила импорт золота из России, в результате чего он впервые с 2021 года превысил 50 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Так, по итогам всего 2025 года стоимость закупок золота Индией у России составила 50,8 миллиона долларов, увеличившись за год в 149,3 раза. Таким образом, импорт оказался на максимумах с 2021 года, когда он составлял 323,7 миллиона долларов. В 2022-2023 годах поставок не было, в 2024 году они составили лишь 336 тысяч долларов. В декабре индийцы приобрели золота у россиян примерно на 540 тысяч долларов после паузы в ноябре. Это в 1,6 раза больше, чем в декабре годом ранее. Среди поставщиков золота в Индию Россия по итогам прошлого года оказалась в третьей десятке. В топ-5 расположились ОАЭ (16,5 миллиарда долларов), Швейцария (14,25 миллиарда), Перу (5,81 миллиарда), Гана (4,49 миллиарда) и Гонконг (2,78 миллиарда).

