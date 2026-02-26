Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат: смерть жены Караджича подорвала его здоровье - 26.02.2026
Адвокат: смерть жены Караджича подорвала его здоровье
БЕЛГРАД, 26 фев – ПРАЙМ. Смерть Лильяны Караджич, жены экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича, отбывающего наказание в тюрьме на острове Уайт в Великобритании, подорвала его и без того слабое здоровье, рассказал РИА Новости его адвокат, юрист-международник Горан Петрониевич. Бывшая глава Красного Креста в Республике Сербской БиГ, нейропсихиатр Лильяна Караджич умерла 18 февраля на 81-м году жизни и 20 февраля была похоронена в городе Пале. "Ему очень плохо после того, как он узнал о смерти супруги Лильяны. Он был очень к ней привязан, они венчались, когда им было по 20 лет на втором курсе факультета, с тех пор всегда были вместе", - сказал Петрониевич. По его словам, Лильяна была верной поддержкой Караджича, они вместе прошли политические и остальные события с момента основания Сербской демократической партии. "Когда я возвращался с похорон госпожи Лильяны в минувшую пятницу, мне позвонил доктор Караджич, он был очень сильно подавлен, чувствовал себя очень плохо, я по его голосу узнаю, в каком он состоянии, а он еле говорил", - отметил Петрониевич. Он уточнил, что после этого они больше не связывались, но на следующий день, 21 февраля, созвониться с отцом по тюремному телефону удалось дочери экс-президента РС БиГ Соне Караджич, однако его состояние не изменилось. "Госпожа Лильяна умерла неожиданно от сердечного приступа, который был настолько силен, что она не дожила до больницы, а доктор Караджич в Великобритании в тот момент сам находился в тюремном стационаре в плохом состоянии. Сейчас я очень волнуюсь за него, потому что его поддерживали его дух, сила, упорство энергия, боюсь, что все это сейчас сильно подорвано смертью супруги. Особенно тем, что он не мог присутствовать на похоронах, а они не виделись больше пяти лет", - подчеркнул адвокат экс-президента РС БиГ. Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также ни разу не были допущены к подзащитному, несмотря на официально поданные запросы. Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполнилось 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании, на остров Уайт. Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье тогда 70-летнего экс-президента Республики РС БиГ из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Его апелляция на приговор была отклонена.
Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Гаага, Босния и Герцеговина, Красный Крест
04:06 26.02.2026
 
Адвокат: смерть жены Караджича подорвала его здоровье

Адвокат Петрониевич: смерть жены экс-президента РС БиГ Караджича подорвала его здоровье

БЕЛГРАД, 26 фев – ПРАЙМ. Смерть Лильяны Караджич, жены экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича, отбывающего наказание в тюрьме на острове Уайт в Великобритании, подорвала его и без того слабое здоровье, рассказал РИА Новости его адвокат, юрист-международник Горан Петрониевич.
Бывшая глава Красного Креста в Республике Сербской БиГ, нейропсихиатр Лильяна Караджич умерла 18 февраля на 81-м году жизни и 20 февраля была похоронена в городе Пале.
"Ему очень плохо после того, как он узнал о смерти супруги Лильяны. Он был очень к ней привязан, они венчались, когда им было по 20 лет на втором курсе факультета, с тех пор всегда были вместе", - сказал Петрониевич.
По его словам, Лильяна была верной поддержкой Караджича, они вместе прошли политические и остальные события с момента основания Сербской демократической партии.
"Когда я возвращался с похорон госпожи Лильяны в минувшую пятницу, мне позвонил доктор Караджич, он был очень сильно подавлен, чувствовал себя очень плохо, я по его голосу узнаю, в каком он состоянии, а он еле говорил", - отметил Петрониевич.
Он уточнил, что после этого они больше не связывались, но на следующий день, 21 февраля, созвониться с отцом по тюремному телефону удалось дочери экс-президента РС БиГ Соне Караджич, однако его состояние не изменилось.
"Госпожа Лильяна умерла неожиданно от сердечного приступа, который был настолько силен, что она не дожила до больницы, а доктор Караджич в Великобритании в тот момент сам находился в тюремном стационаре в плохом состоянии. Сейчас я очень волнуюсь за него, потому что его поддерживали его дух, сила, упорство энергия, боюсь, что все это сейчас сильно подорвано смертью супруги. Особенно тем, что он не мог присутствовать на похоронах, а они не виделись больше пяти лет", - подчеркнул адвокат экс-президента РС БиГ.
Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также ни разу не были допущены к подзащитному, несмотря на официально поданные запросы.
Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполнилось 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании, на остров Уайт.
Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье тогда 70-летнего экс-президента Республики РС БиГ из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Его апелляция на приговор была отклонена.
 
