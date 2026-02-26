Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан начал ответную операцию против Пакистана - 26.02.2026, ПРАЙМ
Афганистан начал ответную операцию против Пакистана
2026-02-26T21:02+0300
2026-02-26T21:02+0300
общество
афганистан
пакистан
в мире
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид". "Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены", - заявил он Telegram-каналу TOLOnews Plus. По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. В субботу вечером Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Также, по данным министерства просвещения Афганистана, было разрушено медресе, под руинами которого погибли пять учеников - три мальчика и две девочки. Атака с воздуха была предпринята пакистанскими военными в дни священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.
общество , афганистан, пакистан, в мире
Общество , АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, В мире
21:02 26.02.2026
 
Афганистан начал ответную операцию против Пакистана

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид".
"Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены", - заявил он Telegram-каналу TOLOnews Plus.
По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.
В субботу вечером Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Также, по данным министерства просвещения Афганистана, было разрушено медресе, под руинами которого погибли пять учеников - три мальчика и две девочки. Атака с воздуха была предпринята пакистанскими военными в дни священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.
Истребитель - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
11 октября 2025, 22:11
 
ОбществоАФГАНИСТАНПАКИСТАНВ мире
 
 
