Афганистан начал ответную операцию против Пакистана

2026-02-26T21:02+0300

общество

афганистан

пакистан

в мире

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид". "Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены", - заявил он Telegram-каналу TOLOnews Plus. По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. В субботу вечером Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Также, по данным министерства просвещения Афганистана, было разрушено медресе, под руинами которого погибли пять учеников - три мальчика и две девочки. Атака с воздуха была предпринята пакистанскими военными в дни священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.

афганистан

пакистан

2026

