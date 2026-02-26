Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Акции американского разработчика видеокарт Nvidia слабо дорожают на постторгах среды после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж и материалы компании. По состоянию на 7.34 мск акции компании растут в цене на 0,03% - до 195,62 доллара. По итогам торгов среды акции подорожали на 1,41% - до 195,56 доллара. Согласно отчету компании, скорректированная разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 1,62 доллара, аналитики ожидали прибыль в 1,52 доллара за акцию. Выручка увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении - до 68,127 миллиарда долларов, тогда как прогноз экспертов составлял 65,56 миллиарда. Кроме того, чистая прибыль в четвертом квартале поднялась примерно в два раза в годовом выражении - до 42,96 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию без коррекции - до 1,76 доллара с 0,89 доллара годом ранее. За весь год чистая прибыль подскочила в 1,7 раза - до 120,067 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 4,9 доллара с 2,94 доллара годом ранее. Выручка выросла в более чем 1,6 раза - до 215,938 миллиарда долларов. Согласно отчету, в первом квартале 2026-2027 финансового года ожидается выручка приблизительно в 78 миллиардов долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
07:55 26.02.2026
 
Акции Nvidia слабо дорожают на постторгах среды

Акции Nvidia слабо дорожают на постторгах среды после выхода финансовой отчетности

