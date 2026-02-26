https://1prime.ru/20260226/analitik-867829628.html

Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию

Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию - 26.02.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию

Частые задержки авиарейсов из турецких аэропортов в российские города связаны прежде всего с совокупностью операционных и финансовых факторов, влияющих на... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T03:47+0300

2026-02-26T03:47+0300

2026-02-26T03:47+0300

бизнес

россия

турция

анкара

стамбул

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867829628.jpg?1772066869

АНКАРА, 26 фев — ПРАЙМ. Частые задержки авиарейсов из турецких аэропортов в российские города связаны прежде всего с совокупностью операционных и финансовых факторов, влияющих на работу авиаперевозчиков, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Бану Йашар Эркылыч. В последние месяцы пассажиры регулярно сообщают о переносах и задержках рейсов из крупнейших аэропортов Турции — прежде всего из Анкары, Стамбула и Антальи — по направлениям в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города. Задержки нередко составляют несколько часов и затрагивают как чартерные, так и регулярные рейсы, выполняемые в условиях высокой загрузки туристического направления. "Причины частых задержек рейсов в российские города носят комплексный характер и связаны как с операционной нагрузкой аэропортов, так и с финансовыми и логистическими ограничениями, с которыми сталкиваются авиакомпании", — рассказала Эркылыч агентству. По мнению эксперта, ключевым фактором остаётся изменение условий работы авиаперевозчиков на российском направлении, что требует дополнительного планирования маршрутов, технического обслуживания самолётов и координации расписаний. Она отметила, что увеличение времени оборота воздушных судов неизбежно влияет на стабильность графиков и приводит к накопительному эффекту задержек. Также Эркылыч указала, что высокий спрос на перелёты между Турцией и Россией усиливает нагрузку на инфраструктуру аэропортов и наземные службы. По её оценке, при максимальной загрузке даже незначительные технические или организационные отклонения способны вызвать цепную реакцию переносов рейсов в течение суток. Кроме того, эксперт считает, что авиакомпании вынуждены учитывать финансовые риски и дополнительные издержки при выполнении рейсов на этом направлении, включая вопросы страхования, расчётов и эксплуатации флота. По её словам, именно сочетание экономических и логистических факторов формирует нынешнюю ситуацию с регулярными задержками.

турция

анкара

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, анкара, стамбул