Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/analitik-867829628.html
Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию
Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию - 26.02.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию
Частые задержки авиарейсов из турецких аэропортов в российские города связаны прежде всего с совокупностью операционных и финансовых факторов, влияющих на... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:47+0300
2026-02-26T03:47+0300
бизнес
россия
турция
анкара
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867829628.jpg?1772066869
АНКАРА, 26 фев — ПРАЙМ. Частые задержки авиарейсов из турецких аэропортов в российские города связаны прежде всего с совокупностью операционных и финансовых факторов, влияющих на работу авиаперевозчиков, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Бану Йашар Эркылыч. В последние месяцы пассажиры регулярно сообщают о переносах и задержках рейсов из крупнейших аэропортов Турции — прежде всего из Анкары, Стамбула и Антальи — по направлениям в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города. Задержки нередко составляют несколько часов и затрагивают как чартерные, так и регулярные рейсы, выполняемые в условиях высокой загрузки туристического направления. "Причины частых задержек рейсов в российские города носят комплексный характер и связаны как с операционной нагрузкой аэропортов, так и с финансовыми и логистическими ограничениями, с которыми сталкиваются авиакомпании", — рассказала Эркылыч агентству. По мнению эксперта, ключевым фактором остаётся изменение условий работы авиаперевозчиков на российском направлении, что требует дополнительного планирования маршрутов, технического обслуживания самолётов и координации расписаний. Она отметила, что увеличение времени оборота воздушных судов неизбежно влияет на стабильность графиков и приводит к накопительному эффекту задержек. Также Эркылыч указала, что высокий спрос на перелёты между Турцией и Россией усиливает нагрузку на инфраструктуру аэропортов и наземные службы. По её оценке, при максимальной загрузке даже незначительные технические или организационные отклонения способны вызвать цепную реакцию переносов рейсов в течение суток. Кроме того, эксперт считает, что авиакомпании вынуждены учитывать финансовые риски и дополнительные издержки при выполнении рейсов на этом направлении, включая вопросы страхования, расчётов и эксплуатации флота. По её словам, именно сочетание экономических и логистических факторов формирует нынешнюю ситуацию с регулярными задержками.
турция
анкара
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция, анкара, стамбул
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анкара, Стамбул
03:47 26.02.2026
 
Аналитик назвала причины частых задержек авиарейсов из Турции в Россию

Аналитик Эркылыч: задержки рейсов из Турции связаны с оперативными факторами

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 26 фев — ПРАЙМ. Частые задержки авиарейсов из турецких аэропортов в российские города связаны прежде всего с совокупностью операционных и финансовых факторов, влияющих на работу авиаперевозчиков, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Бану Йашар Эркылыч.
В последние месяцы пассажиры регулярно сообщают о переносах и задержках рейсов из крупнейших аэропортов Турции — прежде всего из Анкары, Стамбула и Антальи — по направлениям в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города. Задержки нередко составляют несколько часов и затрагивают как чартерные, так и регулярные рейсы, выполняемые в условиях высокой загрузки туристического направления.
"Причины частых задержек рейсов в российские города носят комплексный характер и связаны как с операционной нагрузкой аэропортов, так и с финансовыми и логистическими ограничениями, с которыми сталкиваются авиакомпании", — рассказала Эркылыч агентству.
По мнению эксперта, ключевым фактором остаётся изменение условий работы авиаперевозчиков на российском направлении, что требует дополнительного планирования маршрутов, технического обслуживания самолётов и координации расписаний. Она отметила, что увеличение времени оборота воздушных судов неизбежно влияет на стабильность графиков и приводит к накопительному эффекту задержек.
Также Эркылыч указала, что высокий спрос на перелёты между Турцией и Россией усиливает нагрузку на инфраструктуру аэропортов и наземные службы. По её оценке, при максимальной загрузке даже незначительные технические или организационные отклонения способны вызвать цепную реакцию переносов рейсов в течение суток.
Кроме того, эксперт считает, что авиакомпании вынуждены учитывать финансовые риски и дополнительные издержки при выполнении рейсов на этом направлении, включая вопросы страхования, расчётов и эксплуатации флота. По её словам, именно сочетание экономических и логистических факторов формирует нынешнюю ситуацию с регулярными задержками.
 
БизнесРОССИЯТУРЦИЯАнкараСтамбул
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала