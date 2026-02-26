https://1prime.ru/20260226/arakchi-867827506.html

Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций

26.02.2026

ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA. По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг. "Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства. Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.

