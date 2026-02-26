Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций - 26.02.2026
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций - 26.02.2026, ПРАЙМ
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T01:28+0300
2026-02-26T01:28+0300
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA. По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг. "Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства. Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
01:28 26.02.2026
 
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций

IRNA: Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций и атому

ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг.
"Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
 
