https://1prime.ru/20260226/arakchi-867827506.html
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций - 26.02.2026, ПРАЙМ
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T01:28+0300
2026-02-26T01:28+0300
2026-02-26T01:28+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
женева
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867827506.jpg?1772058527
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг.
"Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
иран
женева
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, женева, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, ЖЕНЕВА, ОМАН, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД
Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций
IRNA: Аракчи разъяснил в Женеве позицию Ирана по снятию санкций и атому
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи разъяснил в Женеве на встрече с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди позицию Ирана по снятию санкций и атомному вопросу, передает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, Аракчи в среду прибыл в Женеву для участия в третьем раунде переговоров по ядерному досье Ирана с делегацией США при посредничестве Омана. Как ожидается, переговоры пройдут в четверг.
"Во время встречи (с Бадром аль-Бусаиди - ред.) было дано разъяснение позиций и взглядов Ирана на снятие санкций и по ядерной проблеме", - говорится в сообщении агентства.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу. Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.