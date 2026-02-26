https://1prime.ru/20260226/arhivy-867830164.html
Архивы Миклухо-Маклая о жизни папуасов издадут к 2027 году
2026-02-26T04:15+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Неизданные архивы знаменитого исследователя островов Тихого океана Николая Миклухо-Маклая о жизни папуасов издадут к 2027 году в серии "Легендарные географы и путешественники" в издательстве "Наука", это проект "Науки" и регионального отделения Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости руководитель издательства Михаил Фомин.
"Издательство "Наука" к 2027 году опубликует ранее неизданные архивы легендарного исследователя островов Тихого океана, нашего соотечественника Николая Миклухо-Маклая. Издание планируется дополнить иллюстрациями российского путешественника, в том числе рисунками татуировок жителей Папуа-Новой Гвинеи", - сказал агентству Фомин.
По словам руководителя издательства, совместная работа "Науки" и петербургского отделения РГО адресована не только научному сообществу, но и широкому кругу читателей.
Историю папуасов, запечатленную на рисунках Миклухо-Маклая, возможно, уже утратили современные жители Тихоокеанского региона, добавил Фомин.
"Мы предполагаем, что большой пласт истории и культуры жителей Папуа-Новой Гвинеи сохранился лишь в российских архивных материалах. Это еще раз доказывает, что наши исследователи и ученые изучали культуру других народов, уважали их традиции и законы, но никак не колонизировали их", - подчеркнул руководитель издательства.
По данным руководителя редакции наук о Земле издательства "Наука" Оксаны Толстых, сейчас в архивах хранятся более 700 рисунков Миклухо-Маклая.
"Это уникальный материал, который увидит свет в новом издании "Науки". Исследования Миклухо-Маклая дают полную картину о жителях, живших 1,5 века назад в Папуа-Новой Гвинеи", - отметила Толстых.
Книжную серию "Легендарные географы и путешественники" посвятили предстоящему в 2027 году в России Году географии, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным. Серию планируют к выпуску в издательстве "Наука", которое в будущем году отметит свое 300-летие.
Генерал-губернатор Папуа-Новой Гвинеи Боб Дадае в июле 2025 года заявил РИА Новости, что Миклухо-Маклай внес большой вклад в историю его страны, в островном государстве об этом помнят.
