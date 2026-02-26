https://1prime.ru/20260226/atr--867834317.html

Биржи АТР обновляют рекордные уровни второй день подряд

Биржи АТР обновляют рекордные уровни второй день подряд - 26.02.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР обновляют рекордные уровни второй день подряд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, при этом биржи Японии, Южной Кореи и Австралии обновляют | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T08:25+0300

2026-02-26T08:25+0300

2026-02-26T08:25+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

япония

южная корея

nvidia

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, при этом биржи Японии, Южной Кореи и Австралии обновляют исторически высокие уровни второй день подряд, инвесторы оценивают вышедшие финансовые показатели технологической Nvidia, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% - до 4 144,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - поднимался на 0,34%, до 2 755,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,52%, до 26 626 пунктов, Южнокорейский KOSPI в то же время поднимался на 1,92% - до 6 201,17 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 6 228,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,08% - до 58 629 пунктов, ранее достигнув исторически самого высокого показателя в 59 386 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,53% - до 9 176,4 пункта, также обновил рекордный уровень в 9 202,9 пункта. Мировые инвесторы оценивают публикацию финансовой отчетности американского разработчика видеокарт Nvidia. За четвертый квартал предыдущего фингода скорректированная разводненная прибыль компании на акцию составила 1,62 доллара, аналитики ожидали прибыль в 1,52 доллара за акцию. Выручка увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении - до 68,127 миллиарда долларов, при прогнозе в 65,56 миллиарда. "Влияние Nvidia было весьма сильным, чтобы поддержать цикл капиталовложений в искусственный интеллект", - приводит агентство Рейтер комментарий главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Рынок переходит к умеренной склонности к риску после периода волатильности, добавляет он.

https://1prime.ru/20260218/yaponiya--867604870.html

азиатско-тихоокеанский регион

япония

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, япония, южная корея, nvidia, shenzhen composite, hang seng index