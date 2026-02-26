Биржи АТР обновляют рекордные уровни второй день подряд
Биржи Японии, Южной Кореи и Австралии обновили рекордные уровни
Табло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут, при этом биржи Японии, Южной Кореи и Австралии обновляют исторически высокие уровни второй день подряд, инвесторы оценивают вышедшие финансовые показатели технологической Nvidia, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% - до 4 144,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - поднимался на 0,34%, до 2 755,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,52%, до 26 626 пунктов,
Южнокорейский KOSPI в то же время поднимался на 1,92% - до 6 201,17 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 6 228,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,08% - до 58 629 пунктов, ранее достигнув исторически самого высокого показателя в 59 386 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,53% - до 9 176,4 пункта, также обновил рекордный уровень в 9 202,9 пункта.
Мировые инвесторы оценивают публикацию финансовой отчетности американского разработчика видеокарт Nvidia. За четвертый квартал предыдущего фингода скорректированная разводненная прибыль компании на акцию составила 1,62 доллара, аналитики ожидали прибыль в 1,52 доллара за акцию. Выручка увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении - до 68,127 миллиарда долларов, при прогнозе в 65,56 миллиарда.
"Влияние Nvidia было весьма сильным, чтобы поддержать цикл капиталовложений в искусственный интеллект", - приводит агентство Рейтер комментарий главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Рынок переходит к умеренной склонности к риску после периода волатильности, добавляет он.