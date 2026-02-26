https://1prime.ru/20260226/avstrija-867828073.html
В Австрии обвинили правительство в подрыве нейтралитета
В Австрии обвинили правительство в подрыве нейтралитета - 26.02.2026
В Австрии обвинили правительство в подрыве нейтралитета
26.02.2026
ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ. Действия правительства Австрии по поддержке Украины противоречат нейтральному статусу страны и "на годы вперед" лишили ее возможности выступать посредником и площадкой для мирных переговоров, заявили в национальном совете (нижней палате парламента) депутаты правой АПС (Австрийской партии свободы, FPÖ).
Правые обвинили власти республики в том, что продолжающиеся выплаты помощи подрывают нейтралитет Австрии, и назвали их "непрозрачными денежными подарками", которые "растворяются в украинском болоте коррупции". Партия потребовала положить конец "логике войны" и прекратить финансирование.
"По мнению АПС, Австрия своим, как они считают, противоречащим нейтралитету поведением "на годы вперед утратила шанс" стать площадкой для мирных переговоров", - говорится в пресс-релизе парламента по итогам дебатов.
Депутат АПС Сюзанна Фюрст обвинила правительство и Еврокомиссию в "упрямстве, игнорировании реальности и отсутствии логики", поскольку те по-прежнему верят, что санкциями можно "поставить Россию на колени" и тем самым закончить конфликт. По ее словам, санкционная политика ведет в Европе к рекордным банкротствам и безработице, тогда как экономика России растет.
Фюрст также заявила, что европейские политики с апреля 2022 года "соучаствуют" в конфликте, поддерживая "киевский режим" в стремлении искать "решение на поле боя" вместо дипломатии. Она также упрекнула главу МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в "бесчувственности" за ее высказывания о стойкости Украины. Кроме того, ЕС, по ее словам, планирует кредит в 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов пойдут на вооружение и "европейский военный комплекс", что является "миллиардным перераспределением средств налогоплательщиков в пользу отвратительной элиты".
Депутаты АПС также отметили, что с начала украинского конфликта Австрия "подарила" Киеву 3,26 миллиарда евро, которые могли бы быть использованы внутри страны, а часть средств "утекла в украинскую коррупцию". Они также обвинили министра в том, что она представляет не австрийские, а украинские интересы.
Глава МИД республики отвергла критику правых. По ее мнению, поддержка Украины является вкладом в безопасность Европы. Позицию АПС также раскритиковали остальные силы, представленные в парламенте, - Австрийская народная партия, Социал-демократическая партия Австрии, либеральная партия NEOS и партия "Зеленые". Их представители заявили, что помощь Киеву - это не "подарки", а инвестиции в европейскую безопасность.
В Австрии обвинили правительство в подрыве нейтралитета
