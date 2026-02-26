https://1prime.ru/20260226/belorussija-867830489.html

В Белоруссии прокомментировали заявления ЕС об угрозе со стороны Белоруссии

В Белоруссии прокомментировали заявления ЕС об угрозе со стороны Белоруссии - 26.02.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии прокомментировали заявления ЕС об угрозе со стороны Белоруссии

Заявления Евросоюза о якобы исходящей от 10-миллионной Белоруссии угрозе несерьезны и не соответствуют реальному соотношению сил, заявил в интервью РИА Новости... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T04:21+0300

2026-02-26T04:21+0300

2026-02-26T04:21+0300

экономика

общество

мировая экономика

белоруссия

запад

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867830489.jpg?1772068873

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Заявления Евросоюза о якобы исходящей от 10-миллионной Белоруссии угрозе несерьезны и не соответствуют реальному соотношению сил, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк. "По тем заявлениям, которые мы видим, они (ЕС - ред.) утверждают, что якобы Беларусь представляет для них угрозу. С определенной долей юмора можно сказать, что 10-миллионная Белоруссия рассматривается 500-миллионным ЕС как реальная угроза. То есть либо у них с вооруженными силами уже совсем все нехорошо, либо наши военные настолько молодцы, что представляют в их глазах такую угрозу", - сказал он. Панасюк добавил, что несерьезно говорить о том, что средняя европейская страна, такая как Белоруссия, может представлять реальную угрозу для столь крупного объединения, как ЕС. "Тем не менее декларируется задача "поменять режим" в Беларуси. Такая риторика сама по себе демонстрирует отсутствие уважения к международному праву и этики по отношению к суверенному государству. Белорусская сторона не позволяет себе подобных формулировок и даже при всей напряженности отношений ведет себя достойно", - подчеркнул дипломат. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 февраля в 11.00 мск.

белоруссия

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, белоруссия, запад, украина, ес