В Госдуме рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса в 2026 году

В Госдуме рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса в 2026 году - 26.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса в 2026 году

Малый и средний бизнес в России в 2026 году может привлечь около 900 миллиардов рублей с помощью инструментов господдержки через кредиты и поручительства,... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T17:49+0300

экономика

финансы

бизнес

рф

корпорация мсп

мсп

госдума

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в России в 2026 году может привлечь около 900 миллиардов рублей с помощью инструментов господдержки через кредиты и поручительства, рассказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. "В 2026 году поддержка МСП работает в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" на период 2025–2030 годов. По официальным данным Минэкономразвития и Корпорации МСП, суммарно предприниматели смогут привлечь около 900 миллиардов рублей с помощью инструментов господдержки через кредиты и поручительства. Объем кредитования увеличен вдвое и составляет 200 миллиардов рублей. Средства теперь можно направлять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, что раньше было ограничено. Минимальный размер инвесткредита снижен до 25 миллионов рублей", - сказал Говырин порталу NEWS.ru. Говырин подчеркнул, что благодаря "зонтичным" поручительствам, покрывающим до 50% кредита, в 2026 году бизнес сможет привлечь не менее 216 миллиардов рублей заемного финансирования. Корпорация МСП и ВЭБ.РФ, по словам депутата, увеличат объем совместной программы поручительств до 50 миллиардов рублей. "Для малых технологических компаний по программе "Высокотех" объем льготного финансирования увеличен до 20 миллиардов рублей, кредиты выдаются по формуле "ключевая ставка минус 7%". МСП-производители в станкостроении и робототехнике смогут привлечь более 10 миллиардов рублей по совместной программе Минпромторга и Корпорации МСП. Для предпринимателей из моногородов и ОЭЗ продолжается льготная программа, запущенная в конце 2025 года, объемы финансирования вырастут почти до 1 миллиарда рублей. Через инфраструктуру "Мой бизнес" в 2026 году планируется запустить порядка 12 партнерских программ", - добавил он. Говырин заключил, что для консультационной поддержки бизнеса создается сеть специализированных центров по маркировке "Честный знак". Также, по словам парламентария, продлен и улучшен эксперимент "Старт бизнеса онлайн", который помогает зарегистрировать юрлицо или ИП, получить электронную подпись и открыть счет.

рф

2026

