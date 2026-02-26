Блиновская вернула в собственность компанию "Сады Адыгеи"
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская вновь стала собственником 100% долей ООО "Сады Адыгеи" стоимостью более 21 миллиона рублей, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2025 года РИА Новости, ознакомившись с материалами, сообщало, что Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, восстановил право собственности "королевы марафонов" на 100% долей ООО "Сады Адыгеи".
Как указано в документах, с 20 февраля 2026 года единственным учредителем компании значится Блиновская, она владеет 100% долями организации. Генеральным директором ООО "Сады Адыгеи" выступает Людмила Цулаева. Заблокированных счетов у компании нет.
При этом, как следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в отношении компании по-прежнему возбуждено исполнительное производство о "наложении ареста". Его, согласно материалам, приставы возбудили еще в сентябре 2025 года по исполнительному листу, выданному Майкопским городским судом.
Компания "Сады Адыгеи" была зарегистрирована в Адыгее в 2020 году и является действующей на сегодняшний день. Основным видом деятельности значится "выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов", однако также компания выращивает семечковые и косточковые культуры, специи, рассаду, а также пряно-ароматические, эфиромасличные и лекарственные культуры. Кроме того, фирма предоставляет услуги в области растениеводства и животноводства.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.