"Это уже не игра": инвесторов одолела новая напасть

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. В последние годы структура инвестиционных рисков заметно изменилась. Помимо традиционных факторов, всё большее значение приобретают поведенческие и цифровые риски.Финансовые инфлюенсерыОдним из наиболее ярких феноменов стало влияние финансовых инфлюенсеров. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) даже ввела в прошлом году отдельный термин – finfluencers, признав, что их влияние на розничных инвесторов стало глобальным трендом. По данным IOSCO, 37% молодых инвесторов в США называют мнение финфлюенсеров ключевым фактором при принятии инвестиционных решений. При этом исследование показывает, что 56% инвестиционных советов блогеров приводят к убыткам и только 28% – к прибыли. Это серьёзный сигнал о масштабах потенциального информационного риска.В России, согласно исследованию Банка России, на рекомендации блогеров ориентируются 29% инвесторов – почти каждый третий. В этой связи показательно, что Центробанк РФ опубликовал в феврале 2026 года консультационный доклад о возможных рамках регулирования деятельности финансовых инфлюенсеров. Регулятор предлагает обсудить создание реестра таких лиц, введение квалификационных требований, обязательную маркировку контента и механизм ответственности за вводящие в заблуждение рекомендации. На мой взгляд, это своевременная инициатива: влияние блогеров уже стало самостоятельной категорией инвестиционного риска.Геймификация инвестированияЕщё один современный инвестиционный риск – геймификация инвестирования. Сегодня многие инвестиционные приложения используют элементы, характерные для игровых сервисов: мгновенные push-уведомления о "выгодных возможностях", визуальные эффекты при совершении сделки, рейтинги активных трейдеров, системы достижений и другие поведенческие триггеры. Формально это направлено на повышение вовлеченности пользователя, однако на практике такие механики могут стимулировать частые и импульсивные операции.Проблема заключается в том, что инвестиции по своей природе требуют анализа, дисциплины и долгосрочного горизонта. Игровая логика, напротив, ориентирована на быстрый результат, эмоциональную реакцию и частое повторение действий. В результате возрастает избыточная торговая активность, увеличиваются транзакционные издержки и снижается качество принимаемых решений. Особенно уязвимыми оказываются начинающие инвесторы, которые ещё не выработали собственную стратегию и склонны реагировать на визуальные стимулы и уведомления.Важнейший навык инвестораНа мой взгляд, современные риски фондового рынка всё меньше связаны исключительно с фундаментальными экономическими факторами и всё больше – с поведенческими особенностями участников рынка. Когда инвестиции подаются как простой и "лёгкий" способ заработка, это формирует искажённые ожидания. В таких условиях повышается вероятность недооценки рисков.В этих условиях важнейшим навыком становится не поиск "следующего хайпа", а способность отделять долгосрочную инвестиционную стратегию от спекулятивной активности и критически оценивать источники информации. Для начинающих инвесторов разумным шагом остаётся постепенное формирование портфеля из более прозрачных и ликвидных инструментов – акций "голубых фишек" и облигаций эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Такой подход позволяет выработать дисциплину, понять собственную толерантность к риску и снизить вероятность эмоциональных решений.Автор - Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. В последние годы структура инвестиционных рисков заметно изменилась. Помимо традиционных факторов, всё большее значение приобретают поведенческие и цифровые риски.
Финансовые инфлюенсеры
Одним из наиболее ярких феноменов стало влияние финансовых инфлюенсеров. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) даже ввела в прошлом году отдельный термин – finfluencers, признав, что их влияние на розничных инвесторов стало глобальным трендом. По данным IOSCO, 37% молодых инвесторов в США называют мнение финфлюенсеров ключевым фактором при принятии инвестиционных решений. При этом исследование показывает, что 56% инвестиционных советов блогеров приводят к убыткам и только 28% – к прибыли. Это серьёзный сигнал о масштабах потенциального информационного риска.
В России, согласно исследованию Банка России, на рекомендации блогеров ориентируются 29% инвесторов – почти каждый третий. В этой связи показательно, что Центробанк РФ опубликовал в феврале 2026 года консультационный доклад о возможных рамках регулирования деятельности финансовых инфлюенсеров. Регулятор предлагает обсудить создание реестра таких лиц, введение квалификационных требований, обязательную маркировку контента и механизм ответственности за вводящие в заблуждение рекомендации. На мой взгляд, это своевременная инициатива: влияние блогеров уже стало самостоятельной категорией инвестиционного риска.
Геймификация инвестирования
Ещё один современный инвестиционный риск – геймификация инвестирования. Сегодня многие инвестиционные приложения используют элементы, характерные для игровых сервисов: мгновенные push-уведомления о "выгодных возможностях", визуальные эффекты при совершении сделки, рейтинги активных трейдеров, системы достижений и другие поведенческие триггеры. Формально это направлено на повышение вовлеченности пользователя, однако на практике такие механики могут стимулировать частые и импульсивные операции.
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России
19 февраля, 15:19
Проблема заключается в том, что инвестиции по своей природе требуют анализа, дисциплины и долгосрочного горизонта. Игровая логика, напротив, ориентирована на быстрый результат, эмоциональную реакцию и частое повторение действий. В результате возрастает избыточная торговая активность, увеличиваются транзакционные издержки и снижается качество принимаемых решений. Особенно уязвимыми оказываются начинающие инвесторы, которые ещё не выработали собственную стратегию и склонны реагировать на визуальные стимулы и уведомления.
Важнейший навык инвестора
На мой взгляд, современные риски фондового рынка всё меньше связаны исключительно с фундаментальными экономическими факторами и всё больше – с поведенческими особенностями участников рынка. Когда инвестиции подаются как простой и "лёгкий" способ заработка, это формирует искажённые ожидания. В таких условиях повышается вероятность недооценки рисков.
В этих условиях важнейшим навыком становится не поиск "следующего хайпа", а способность отделять долгосрочную инвестиционную стратегию от спекулятивной активности и критически оценивать источники информации. Для начинающих инвесторов разумным шагом остаётся постепенное формирование портфеля из более прозрачных и ликвидных инструментов – акций "голубых фишек" и облигаций эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Такой подход позволяет выработать дисциплину, понять собственную толерантность к риску и снизить вероятность эмоциональных решений.
Автор - Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.