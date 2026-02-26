https://1prime.ru/20260226/britaniya-867837517.html

"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе

"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе - 26.02.2026, ПРАЙМ

"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе

Совместное производство дронов Великобританией и Украиной может стать легитимной целью для России, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T11:10+0300

2026-02-26T11:10+0300

2026-02-26T11:10+0300

украина

запад

великобритания

сергей лавров

валерий залужный

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совместное производство дронов Великобританией и Украиной может стать легитимной целью для России, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. “Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар”, — написал политик.Он обратился с призывом к Лондону прекратить эскалацию конфликта и сосредоточиться на дипломатических мерах, чтобы избежать риска ядерного противостояния. Ранее посол Украины, Валерий Залужный, сообщил в своем Telegram-канале, что компания Ukrspecsystems, занимающаяся изготовлением беспилотников, начала работу в Великобритании. С точки зрения Москвы, отправка вооружений Украине мешает достижению урегулирования, глубже втягивая страны НАТО в конфликт, и представляет собой "опасную игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются Россией как законные цели. В Кремле также указывали, что Запад, отправляя оружие в Украину, препятствует диалогу и усугубляет ситуацию.

https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html

https://1prime.ru/20260226/ukraina-867830961.html

украина

запад

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, великобритания, сергей лавров, валерий залужный, мид, нато