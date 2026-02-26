Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе - 26.02.2026
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе
Совместное производство дронов Великобританией и Украиной может стать легитимной целью для России, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совместное производство дронов Великобританией и Украиной может стать легитимной целью для России, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. “Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар”, — написал политик.Он обратился с призывом к Лондону прекратить эскалацию конфликта и сосредоточиться на дипломатических мерах, чтобы избежать риска ядерного противостояния. Ранее посол Украины, Валерий Залужный, сообщил в своем Telegram-канале, что компания Ukrspecsystems, занимающаяся изготовлением беспилотников, начала работу в Великобритании. С точки зрения Москвы, отправка вооружений Украине мешает достижению урегулирования, глубже втягивая страны НАТО в конфликт, и представляет собой "опасную игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины рассматриваются Россией как законные цели. В Кремле также указывали, что Запад, отправляя оружие в Украину, препятствует диалогу и усугубляет ситуацию.
11:10 26.02.2026
 
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе

Мема: совместное производство дронов Лондоном и Киевом будет законной целью для ВС РФ

Лондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
07:25
07:25
"Уничтожат подчистую". В США предсказали Британии проблемы из-за России
05:22
05:22
 
