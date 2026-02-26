Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/chat-867834974.html
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах - 26.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах
Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:59+0300
2026-02-26T08:59+0300
общество
россия
рф
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. "Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", а для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно", - рассказал собеседник агентства. Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20260126/mat-866920282.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, ассоциация юристов россии
Общество , РОССИЯ, РФ, Ассоциация юристов России
08:59 26.02.2026
 
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах

Юрист Макаров: россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", а для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно", - рассказал собеседник агентства.
Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Русский мат и самогон: в Британии придумали способ выжить при Стармере
26 января, 20:03
 
ОбществоРОССИЯРФАссоциация юристов России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала