https://1prime.ru/20260226/chat-867834974.html
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах - 26.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах
Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:59+0300
2026-02-26T08:59+0300
2026-02-26T08:59+0300
общество
россия
рф
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. "Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", а для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно", - рассказал собеседник агентства. Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20260126/mat-866920282.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, ассоциация юристов россии
Общество , РОССИЯ, РФ, Ассоциация юристов России
Юрист рассказал о штрафах за мат в домовых чатах
Юрист Макаров: россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей