Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/chehija-867833183.html
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России - 26.02.2026, ПРАЙМ
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России
Чехия в декабре впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:46+0300
2026-02-26T07:46+0300
экономика
промышленность
чехия
прага
москва
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867833183.jpg?1772081190
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Чехия в декабре впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в конце 2025 года чешские компании импортировали российские яйца на 64,7 тысячи евро. В последний раз закупки были зафиксированы в июне 2021 года. Таким образом, Прага возобновила импорт яиц из Москвы спустя 4,5 года его отсутствия. В результате Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков яиц на чешский рынок с долей в менее 1% от всех поставок. Больше всего в 2025 году Чехия закупила яиц из Польши (43,1%), Украины (22%) и Латвии (13,9%).
чехия
прага
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, чехия, прага, москва, евростат
Экономика, Промышленность, ЧЕХИЯ, Прага, МОСКВА, Евростат
07:46 26.02.2026
 
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России

Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Чехия в декабре впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в конце 2025 года чешские компании импортировали российские яйца на 64,7 тысячи евро. В последний раз закупки были зафиксированы в июне 2021 года. Таким образом, Прага возобновила импорт яиц из Москвы спустя 4,5 года его отсутствия.
В результате Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков яиц на чешский рынок с долей в менее 1% от всех поставок. Больше всего в 2025 году Чехия закупила яиц из Польши (43,1%), Украины (22%) и Латвии (13,9%).
 
ЭкономикаПромышленностьЧЕХИЯПрагаМОСКВАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала