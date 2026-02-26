https://1prime.ru/20260226/chehija-867833183.html
Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Чехия в декабре впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в конце 2025 года чешские компании импортировали российские яйца на 64,7 тысячи евро. В последний раз закупки были зафиксированы в июне 2021 года. Таким образом, Прага возобновила импорт яиц из Москвы спустя 4,5 года его отсутствия.
В результате Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков яиц на чешский рынок с долей в менее 1% от всех поставок. Больше всего в 2025 году Чехия закупила яиц из Польши (43,1%), Украины (22%) и Латвии (13,9%).
