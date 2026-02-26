Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку - 26.02.2026
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой, заявили в поисковом отряде "Сальвар". | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:14+0300
2026-02-26T21:57+0300
общество
россия
смоленск
РОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой, заявили в поисковом отряде "Сальвар"."Найдена! Жива!" - сообщил отряд в соцсетях.Чуть ранее поисковики объявили остановку в поисках для проверки информации.По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
смоленск
общество , россия, смоленск
Общество , РОССИЯ, Смоленск
21:14 26.02.2026 (обновлено: 21:57 26.02.2026)
 
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку

Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой

РОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой, заявили в поисковом отряде "Сальвар".
"Найдена! Жива!" - сообщил отряд в соцсетях.
Чуть ранее поисковики объявили остановку в поисках для проверки информации.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
