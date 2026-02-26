https://1prime.ru/20260226/chp-867855829.html
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку
2026-02-26T21:14+0300
2026-02-26T21:14+0300
2026-02-26T21:57+0300
РОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой, заявили в поисковом отряде "Сальвар"."Найдена! Жива!" - сообщил отряд в соцсетях.Чуть ранее поисковики объявили остановку в поисках для проверки информации.По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
