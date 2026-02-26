https://1prime.ru/20260226/chp-867856791.html
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
2026-02-26T21:48+0300
общество
технологии
россия
смоленск
рф
ск рф
умвд
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ. "В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах.
смоленск
рф
