В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
2026-02-26T21:48+0300
общество
технологии
россия
смоленск
рф
ск рф
умвд
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ. "В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах.
общество , технологии, россия, смоленск, рф, ск рф, умвд
Общество , Технологии, РОССИЯ, Смоленск, РФ, СК РФ, УМВД
21:48 26.02.2026
 
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ.
Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах.
