В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки

2026-02-26T21:48+0300

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ. "В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах.

2026

Новости

